Граждане Румынии продолжают захватывать руководящие посты в Молдове: Корина Попеску станет членом Административного совета ГП Moldelectrica

Комиссия по отбору кандидатов на должность члена Административного совета государственного предприятия Moldelectrica вне рамок государственной администрации и самого государственного предприятия, созданная при Министерстве энергетики, объявляет о завершении открытого конкурса по отбору кандидатов на четыре вакантные должности в составе Административного совета ГП Moldelectrica.