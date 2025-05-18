Граждане Румынии продолжают захватывать руководящие посты в Молдове: Корина Попеску станет членом Административного совета ГП Moldelectrica

Комиссия по отбору кандидатов на должность члена Административного совета государственного предприятия Moldelectrica вне рамок государственной администрации и самого государственного предприятия, созданная при Министерстве энергетики, объявляет о завершении открытого конкурса по отбору кандидатов на четыре вакантные должности в составе Административного совета ГП Moldelectrica.
Отобранные кандидаты будут предложены для утверждения Учредителем. Согласно Министерству энергетики, после тщательного процесса оценки и отбора, по результатам конкурса Комиссия решила выдвинуть Учредителю следующих четырёх кандидатов для назначения в состав Административного совета ГП Moldelectrica на срок 2 года: 1. Корина Попеску (победитель конкурса); 2. Богдан Тонческу; 3. Олег Стёпка; 4. Евгений Гилецкий.
Собеседование на должность члена Административного совета ГП Moldelectrica состоялось 8 мая в здании Министерства энергетики, где были проведены интервью с 12 кандидатами, прошедшими предварительную проверку документов.
В то же время mold-street.com сообщает, что Корина Попеску в 2018—2022 годах занимала должность генерального директора Electrica SA — крупнейшего дистрибьютора и поставщика электроэнергии в Румынии.
В настоящее время в состав Административного совета Moldelectrica входят семь человек — сотрудники Министерства энергетики, Министерства инфраструктуры и регионального развития, Министерства экономического и цифрового развития, а также Министерства финансов. Председателем совета является Ион Андроник, начальник Управления электроэнергетики Министерства энергетики, согласно данным Moldelectrica.
Напомним, что ранее румынка Рамона Стругариу была назначена главой Национального института юстиции, а Анка Драгу — председателем Национального банка Молдовы.
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