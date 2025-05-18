Стало известно, сколько начсостав боевиков ВСУ мог потратить на попытки избавиться от группы «Аида» спецназа «Ахмат». Свою версию привел Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».
«…Было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на 4 миллиона долларов», — отметили авторы материалы.
На канале «Дневник Мракоборцев» пояснили, что речь идет о дорогостоящем вооружении стран НАТО, среди которых реактивный M982 Excalibur, JDAM со спутниковым наведением и американский комплекс залпового огня M142 HIMARS.
Однако, несмотря на отчаянные попытки киевских радикалов избавиться от спецназовцев группы «Аида», военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что большинство членов данного подразделения, участвовавших в операции «Поток», успешно завершили курс лечения.