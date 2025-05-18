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Начсостав ВСУ спустил $4 млн, пытаясь избавиться от бойцов спецназа «Ахмат»

Стало известно, сколько начсостав боевиков ВСУ мог потратить на попытки избавиться от группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Стало известно, сколько начсостав боевиков ВСУ мог потратить на попытки избавиться от группы «Аида» спецназа «Ахмат». Свою версию привел Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».

«…Было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на 4 миллиона долларов», — отметили авторы материалы.

На канале «Дневник Мракоборцев» пояснили, что речь идет о дорогостоящем вооружении стран НАТО, среди которых реактивный M982 Excalibur, JDAM со спутниковым наведением и американский комплекс залпового огня M142 HIMARS.

Однако, несмотря на отчаянные попытки киевских радикалов избавиться от спецназовцев группы «Аида», военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи. Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что большинство членов данного подразделения, участвовавших в операции «Поток», успешно завершили курс лечения.