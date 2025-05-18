ВСУ использовали под Курском американские противотанковые мины 1944 года

Украинские военные использовали в Курской области американские противотанковые мины М6 1944 года выпуска. Об этом сообщил РИА Новости командир участвующего в расчистке региона сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным Пилат.
По его словам, саперы находят большое количество таких мин.
«Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдергиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности», — отметил собеседник информагентства.
Ранее сообщалось о нахождении мин ВСУ, замаскированных под грибы, бревна и детские игрушки.