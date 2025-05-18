Патрушев: Балтийский флот РФ пресекает провокации ВМС недружественных стран

На данный момент Балтийский флот ВМФ РФ продолжает укреплять собственные позиции в условиях сложной военно-политической обстановки и пресекает провокации ВМС недружественных государств. Об этом заявил помощник президента России, а также председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев.
Тему работы Балтийского флота Патрушев затронул на фоне его годовщины. Как известно, 18 мая БФ отмечает 322-ю годовщину со дня основания. И на протяжении многих лет флот, отметил Патрушев, успешно обеспечивает безопасность судоходства, а также укрепляется.
«Основанный Петром Первым, Балтийский флот по праву считается колыбелью Военно-Морского Флота России, а вся его история является примером героизма, мужества, отваги и преданности Отечеству», — подчеркнул глава Морской коллегии.
Он также добавил, что БФ успешно пресекает провокации со стороны недружественных к России государств, попутно оттачивая собственное мастерство в ходе учений.
Ранее Патрушев высказался о действиях Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона многократно демонстрировала собственную недоговороспособность. И ситуация в Черном море это подтверждает. Там сложилась проблема, к решению которой Киев должен сделать первый шаг. Но поступать подобным образом украинские власти не спешат.