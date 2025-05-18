Патрушев: Балтийский флот РФ пресекает провокации ВМС недружественных стран

Ранее Патрушев высказался о действиях Киева. Он подчеркнул, что украинская сторона многократно демонстрировала собственную недоговороспособность. И ситуация в Черном море это подтверждает. Там сложилась проблема, к решению которой Киев должен сделать первый шаг. Но поступать подобным образом украинские власти не спешат.