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Зеленского предупредили о худшем сценарии после встречи в Стамбуле

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что на будущих возможных переговорах с российской стороной Украина окажется в более уязвимой позиции.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что на будущих возможных переговорах с российской стороной Украина окажется в более уязвимой позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик считает, что за счет ползучей потери территорий и людей, а также ухудшающейся конъюнктуры Украина следующий раунд переговоров начнет в худшей позиции. А по положению на земле каждый раунд будет хуже предыдущего.

Сорвать переговоры, по мнению Дубинского, всячески пыталась украинская сторона, в то время как Владимир Зеленский обвинял в этом Москву.

Ранее представители переговорной группы в Стамбуле со стороны России прокомментировали заявления Киева о том, что Москва якобы требует полного контроля над четырьмя регионами России, и в случае отказа Украины их станет пять. Источник заявил, что российская делегация сказала о готовности взять под полный контроль восемь регионов.