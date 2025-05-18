Зеленского предупредили о худшем сценарии после встречи в Стамбуле

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что на будущих возможных переговорах с российской стороной Украина окажется в более уязвимой позиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик считает, что за счет ползучей потери территорий и людей, а также ухудшающейся конъюнктуры Украина следующий раунд переговоров начнет в худшей позиции. А по положению на земле каждый раунд будет хуже предыдущего.
Сорвать переговоры, по мнению Дубинского, всячески пыталась украинская сторона, в то время как Владимир Зеленский обвинял в этом Москву.
Ранее представители переговорной группы в Стамбуле со стороны России прокомментировали заявления Киева о том, что Москва якобы требует полного контроля над четырьмя регионами России, и в случае отказа Украины их станет пять. Источник заявил, что российская делегация сказала о готовности взять под полный контроль восемь регионов.