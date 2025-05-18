Зеленского предупредили о худшем сценарии после встречи в Стамбуле

Ранее представители переговорной группы в Стамбуле со стороны России прокомментировали заявления Киева о том, что Москва якобы требует полного контроля над четырьмя регионами России, и в случае отказа Украины их станет пять. Источник заявил, что российская делегация сказала о готовности взять под полный контроль восемь регионов.