Делегация Беларуси прибыла в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV. Об этом проинформировали в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.
В сообщении говорится, что, согласно поручению президента Беларуси, делегация во главе с председателем Палаты представителей прибыла в Ватикан, где примет участие торжественных мероприятиях. Они связаны с интронизацией папы Римского Льва XIV.
Делегация Беларуси во главе с Сергеенко прибыла на интронизацию папы Римского Льва XIV в Ватикан. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.
Тем временем Эйсмонт сказала об итогах переговоров о мире по Украине: «В оценке итогов первого раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции Беларусь согласна с оценкой американцев».
Вместе с тем вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.