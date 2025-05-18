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Делегация Беларуси прибыла в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV

Делегация Беларуси во главе с Сергеенко прибыла на интронизацию папы Римского Льва XIV в Ватикан.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Беларуси прибыла в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV. Об этом проинформировали в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

В сообщении говорится, что, согласно поручению президента Беларуси, делегация во главе с председателем Палаты представителей прибыла в Ватикан, где примет участие торжественных мероприятиях. Они связаны с интронизацией папы Римского Льва XIV.

Делегация Беларуси во главе с Сергеенко прибыла на интронизацию папы Римского Льва XIV в Ватикан. Фото: телеграм-канал Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.

Тем временем Эйсмонт сказала об итогах переговоров о мире по Украине: «В оценке итогов первого раунда переговоров между Россией и Украиной в Турции Беларусь согласна с оценкой американцев».

Вместе с тем вице-премьер Караник заявил про возможность получения справок без обращения в поликлинику.