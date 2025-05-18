В Польше проходит первый тур президентских выборов

Зарегистрировано почти 29 млн избирателей, открыто 32 тыс. участков для голосования. За границей смогут проголосовать более 500 тыс. поляков на 511 участках. В США в связи с разницей во времени голосование началось еще в субботу, 17 мая. Голосование Польше продлится сегодня до 21.00 (22.00 по Минску), сразу после закрытия избирательных участков ведущие телеканалы представят результаты экзитполов, подготовленных социологической службой Ipsos.