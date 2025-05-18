В Польше проходит первый тур президентских выборов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый тур президентских выборов проходит в Польше. Для победы в нем кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов избирателей (50% + один голос). Второй тур (при необходимости) назначен на 1 июня, сообщает ТАСС.
Зарегистрировано почти 29 млн избирателей, открыто 32 тыс. участков для голосования. За границей смогут проголосовать более 500 тыс. поляков на 511 участках. В США в связи с разницей во времени голосование началось еще в субботу, 17 мая. Голосование Польше продлится сегодня до 21.00 (22.00 по Минску), сразу после закрытия избирательных участков ведущие телеканалы представят результаты экзитполов, подготовленных социологической службой Ipsos.
На пост главы государства претендуют 13 человек — это повторение рекорда, установленного на президентских выборах в 1995 году. Среди них шесть кандидатов зарегистрированы как беспартийные, остальные семь представляют различные партии и объединения. Это разделение является условным, поскольку «независимого кандидата» Кароля Навроцкого официально поддерживает главная оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС), а зарегистрированная как беспартийная Магдалена Беят стала кандидатом от коалиции «Левые».
Согласно опросам, ни один из участников президентской гонки не пользуется достаточной поддержкой, чтобы победить в первом туре. Наибольшие шансы на прохождение во второй тур имеют кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Дональда Туска мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддержанный ПиС. На третьем месте кандидат от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен. -0-