В Госдуме предложили маркировать рекламу фастфуда: о чем хотят предупреждать россиян

В Госдуме предложили маркировать рекламу фастфуда, дополняя ее строчкой с предупреждением о рисках употребления подобной пищи. С соответствующей инициативой выступил депутат и глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Об этом сообщает ТАСС.
По задумке парламентария, каждая реклама фастфуда должна будет сопровождаться предупреждением. Оно, в свою очередь, должно сообщать россиянам о вреде фастфуда для здоровья и рисках потенциального возникновения ожирения.
Тем временем в Госдуме также выступили с инициативой о введении дополнительного отпуска для россиян. Предполагается, что меру будут использовать для повышения рождаемости в стране. По мнению автора инициативы депутата Георгия Арапова, благодаря подобному «отпуску» россияне смогут передохнуть и задуматься о рождении детей.