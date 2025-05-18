В Госдуме предложили маркировать рекламу фастфуда: о чем хотят предупреждать россиян

Тем временем в Госдуме также выступили с инициативой о введении дополнительного отпуска для россиян. Предполагается, что меру будут использовать для повышения рождаемости в стране. По мнению автора инициативы депутата Георгия Арапова, благодаря подобному «отпуску» россияне смогут передохнуть и задуматься о рождении детей.