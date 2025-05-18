Шоу не вышло: Путин сорвал спектакль Зеленского в Турции

Аналитик убеждён, что Зеленскому не удалось реализовать свою задумку, поскольку российский лидер не дал себя втянуть в публичное шоу. По сути, вся задумка украинской стороны сводилась к тому, чтобы на фоне якобы прямого диалога устроить телевизионный конфликт, где Зеленский мог бы разыграть роль «героя». Но эта постановка развалилась ещё до выхода на сцену.