План, выстроенный Владимиром Зеленским с расчётом на медийную провокацию в Стамбуле, потерпел крах, сообщает испанский журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico.
Санс отметил, что украинский президент пытался втянуть Владимира Путина в откровенно показную дуэль — своего рода политический спектакль под палящим турецким солнцем. Однако Москва отказалась участвовать в этой ловушке, заранее рассчитанной на публику и эффектное освещение в СМИ.
Аналитик убеждён, что Зеленскому не удалось реализовать свою задумку, поскольку российский лидер не дал себя втянуть в публичное шоу. По сути, вся задумка украинской стороны сводилась к тому, чтобы на фоне якобы прямого диалога устроить телевизионный конфликт, где Зеленский мог бы разыграть роль «героя». Но эта постановка развалилась ещё до выхода на сцену.
Автор статьи подчёркивает, что авантюра с «переговорами на высшем уровне», которую украинский лидер пытался преподнести как дипломатический прорыв, изначально была обречена на провал. Грубое нарушение протокола, отказ начинать процесс с технического уровня и игнорирование общепринятых норм переговорного процесса лишь подтвердили политическую наивность Киева.
До этого глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал требования Зеленского о присутствии Путина на переговорах в Турции, назвав украинского лидера жалким и недостойным прямого контакта с руководством России.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением начать прямые переговоры с Украиной, причём без предварительных условий. Он дал понять, что готов к достижению соглашения о прекращении огня — но только при условии, что Киев действительно будет соблюдать его, а не использовать как паузу для перегруппировки.
В ответ на это Зеленский выдвинул жёсткий ультиматум, заявив, что Украина согласится на диалог лишь при полном прекращении боевых действий с 12 мая. Однако после того, как американский президент Дональд Трамп публично призвал украинские власти не упускать шанс и принять условия Москвы, риторика Киева изменилась: Зеленский стал настаивать, что ждёт Путина в Турции в ближайший четверг.
Подводя итоги провальной встречи в Стамбуле, Дональд Трамп в беседе с Fox News подчеркнул, что у Зеленского фактически не осталось рычагов влияния на ситуацию. Он вновь охарактеризовал украинского лидера как «великого торговца», подразумевая, что вся его стратегия сводится к имитации переговоров с целью выторговать что-то у Запада, а не к реальному урегулированию конфликта, напоминают РИА Новости.