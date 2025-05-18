Воюющую страну обвинили в этнических чистках после убийства более 140 человек за сутки

Израиль обвинили в этнических чистках после того, как за сутки в Газе погибло более 140 человек. Со своей стороны, Израиль заявляет, что усиление бомбардировок является частью кампании по расширению «достижения всех целей войны в Газе».
За последние 24 часа в Газе было убито по меньшей мере 140 палестинцев, что является смертельной эскалацией, в то время как Израиль, похоже, собрался начать крупное наступление на осажденной территории, пишет The Guardian.
По словам представителей палестинского министерства здравоохранения, с четверга в результате израильских ударов по Газе погибло более 300 человек, что стало одним из самых смертоносных периодов в войне с тех пор, как в марте были сорваны переговоры о прекращении огня. Усиление бомбардировок произошло на фоне полной блокады Израилем гуманитарной помощи, что вызвало опасения по поводу голода на палестинской территории.
«С полуночи к нам поступило 58 пострадавших, в то время как большое количество пострадавших остается под завалами. Ситуация внутри больницы катастрофическая», — утверждает Марван аль-Султан, директор больницы на севере Газы. По данным Reuters, число погибших за сутки составило по меньшей мере 146 человек.
В пятницу глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил эскалацию нападений, заявив, что бомбардировки были направлены на вытеснение палестинцев и что это равносильно этнической чистке.
«Этот последний шквал бомб и отказ в гуманитарной помощи подчеркивают, что, по-видимому, в Газе назревает постоянный демографический сдвиг, который противоречит международному праву и равносилен этнической чистке», — сказал ооновский деятель.
Комментарии Тюрка были также поддержаны генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который призвал к постоянному прекращению огня, выступая на саммите Лиги арабских государств в Багдаде в субботу.
Израиль заявил, что бомбардировки стали начальными этапами операции «Колесницы Гидеона», расширения кампании в Газе, направленной на «достижение всех военных целей в Газе». Удары сопровождались значительным наращиванием войск вдоль границ Газы с целью установления «оперативного контроля» над отдельными районами сектора.
По словам израильских официальных лиц, эта кампания, а также блокада территории, связанная с оказанием гуманитарной помощи, были направлены на то, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников. Палестинская исламистская организация захватила около 250 заложников во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек. ХАМАС по-прежнему удерживает пятьдесят семь заложников, напоминает The Guardian.
Удары произошли, когда Дональд Трамп покидал Ближний Восток после четырехдневного визита в арабские страны Персидского залива, в ходе которого Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар пообещали инвестировать миллиарды в США.
Надежды на то, что визит Трампа может привести к возобновлению прогресса в переговорах о перемирии в Газе, рухнули после того, как президент США вновь заявил о своем желании превратить Газу в «зону свободы», отмечает The Guardian. Это было расценено как вероятный намек на его план по установлению контроля США над палестинской территорией и превращению ее в «ривьеру Ближнего Востока».
Январское перемирие было нарушено в середине марта после того, как Израиль отказался переходить к запланированному второму этапу, который мог бы привести к прекращению войны. Перспективы прочного перемирия казались еще более отдаленными, поскольку в начале мая кабинет безопасности Израиля одобрил планы, которые могли включать захват всего сектора Газа, пишет The Guardian.
Ожидалось, что переговоры о прекращении огня в Газе также станут главной темой саммита Лиги арабских государств, на котором арабские официальные лица встретились в субботу. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что присутствующие министры одобрят план восстановления Газы, что противоречит предложению Трампа захватить палестинскую территорию. Позднее министры пообещали выделить 40 миллионов долларов на восстановление Газы и Ливана.
Позднее в субботу ХАМАС подтвердил, что в Дохе в Катаре начался новый раунд переговоров с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа. Представитель группы Тахер аль-Ноно сообщил агентству Reuters, что обе стороны обсуждают все вопросы без «предварительных условий».
По данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильского наступления в Газе, начатого в отместку за теракты в октябре 2023 года, в секторе погибло около 53 000 человек. Масштабы массового голода и недоедания среди детей также возросли после того, как 2 марта Израиль прекратил поставки жизненно важной гуманитарной помощи на территорию. В Газе практически отсутствует медицинское обслуживание из-за нехватки продовольствия и неоднократных израильских ударов по больницам и медицинским учреждениям.
Глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер призвал возобновить оказание помощи Газе в своем выступлении в Совете безопасности ООН во вторник, где, по его словам, надвигается массовый голод.
Израиль последовательно отрицает, что его 10-недельная блокада вызывает голод в Газе. Однако в четверг Трамп признал, что «многие люди в Газе голодают».
Израиль, который утверждает, что ХАМАС расхищает гуманитарную помощь для финансирования своих вооруженных сил, предложил план распределения помощи из центров в Газе, управляемых частными подрядчиками и охраняемых израильскими войсками. США поддержали этот план, и организация под названием Гуманитарный фонд Газы намерена приступить к его осуществлению к концу месяца.
Гуманитарные организации назвали этот план неосуществимым и потенциально незаконным, поскольку он может привести к насильственному перемещению населения, подчеркивает The Guardian. Они призвали Израиль снять блокаду и положиться на ООН и другие существующие гуманитарные организации, которые имеют большой опыт в доставке помощи в Газу. «Мы можем спасти сотни тысяч выживших», — сказал Флетчер. «У нас есть надежные механизмы, гарантирующие, что наша помощь попадет к гражданским лицам, а не к ХАМАСУ».
Председатель Европейского совета Антониу Коста заявил в субботу: «Потрясен новостями из Газы: мирные жители умирают от голода, больницы снова подвергаются ударам. Насилие должно прекратиться!».
Министерство иностранных дел Германии заявило в субботу, что оно «глубоко обеспокоено» ситуацией в Газе и что наступление «может поставить под угрозу жизни оставшихся заложников». «Широкое военное наступление также чревато дальнейшим ухудшением катастрофической гуманитарной ситуации для населения Газы и оставшихся заложников», — говорится в заявлении.
В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес призвал оказать давление, чтобы остановить израильскую «резню в Газе», и заявил, что Мадрид планирует принять резолюцию ООН, требующую решения всемирного суда о доступе гуманитарной помощи на палестинскую территорию.