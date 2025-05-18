Воюющую страну обвинили в этнических чистках после убийства более 140 человек за сутки

Надежды на то, что визит Трампа может привести к возобновлению прогресса в переговорах о перемирии в Газе, рухнули после того, как президент США вновь заявил о своем желании превратить Газу в «зону свободы», отмечает The Guardian. Это было расценено как вероятный намек на его план по установлению контроля США над палестинской территорией и превращению ее в «ривьеру Ближнего Востока».