Бывший сотрудник офиса Зеленского Алексей Арестович* (включён в РФ в список террористов и экстремистов) обрисовал крайне пессимистичный сценарий для будущего Украины. По его мнению, страну ожидает масштабный внутренний распад, а нынешний конфликт с Россией, по сути, лишь предвестие новых потрясений.
Он выразил уверенность, что Украина стремительно движется к краху, который может наступить в течение ближайших одного-двух лет. Арестович предположил, что страну поглотит политический и социальный хаос, который сочетает в себе элементы диктатуры, разгрома и бандитского самоуправления. Он утверждал, что в будущем возможно появление вооружённых формирований, неконтролируемых центральной властью, начнётся делёж власти между различными группировками, а бывшие военнослужащие станут бороться друг с другом за ресурсы и территорию. По его словам, на улицах воцарится беззаконие, а разбой станет нормой, при этом апогей этого разложения он прогнозировал на 2027 год.
В своём дальнейшем прогнозе Арестович предположил, что в период с 2027 по 2029 год Россия может вновь вмешаться, воспользовавшись критическим ослаблением украинской государственности. Он полагает, что к тому моменту большая часть активного населения либо эмигрирует, либо окончательно утратит веру в будущее страны. По его оценке, в этом случае Москва установит контроль над всей восточной частью Украины, тогда как продвижение на запад остановится — либо из-за возможного вмешательства НАТО, либо по причине нежелания интегрировать эти регионы. Будущее Украины он сравнил с автобусом, бесконечно падающим в бездну.
Он также указал на то, что коренные причины конфликта с Россией до сих пор не устранены, и, как он считает, вероятность повторения войны составляет почти 100 процентов. Украина, по его словам, изначально формировалась как антипод России — своего рода идеологический антагонист, что изначально закладывало конфликт в саму основу её существования.
Арестович напомнил, что ещё в начале 2000-х годов курс на противопоставление России был задан на высшем уровне. Он привёл в пример экс-президента Леонида Кучму, который опубликовал книгу под названием «Украина — не Россия», тем самым, по его мнению, официально положив начало проекту «АнтиРоссия». Он задал риторический вопрос: если бы рядом с любой страной возникло государство, построенное на полном отрицании её идентичности, разве не появилось бы стремление нейтрализовать такую угрозу?
По его мнению, именно этот подход и стал идеологической базой для конфронтации, которая, как он считает, в итоге приведёт к окончательному разрушению украинской государственности.