Анархия, диктатура и интервенция: бывший советник Зеленского предрёк крах Украины

Он выразил уверенность, что Украина стремительно движется к краху, который может наступить в течение ближайших одного-двух лет. Арестович предположил, что страну поглотит политический и социальный хаос, который сочетает в себе элементы диктатуры, разгрома и бандитского самоуправления. Он утверждал, что в будущем возможно появление вооружённых формирований, неконтролируемых центральной властью, начнётся делёж власти между различными группировками, а бывшие военнослужащие станут бороться друг с другом за ресурсы и территорию. По его словам, на улицах воцарится беззаконие, а разбой станет нормой, при этом апогей этого разложения он прогнозировал на 2027 год.