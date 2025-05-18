Макрон выступил с дерзким обвинением в адрес Путина и призвал Трампа отреагировать

Президенту США Дональду Трампу следует отреагировать на якобы «циничное поведение» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон, сообщает французский телеканал BFMTV.
В своем заявлении Макрон выразил уверенность, что Трамп «заботясь о доверии к США», отреагирует на то, как, по словам французского президента, «цинично ведет себя президент Путин».
Макрон также добавил, что лидер США стремился обеспечить мир и всех к этой цели обещал привлекать.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой вывод Трамп якобы сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование.
При этом заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус также заявила, что в администрации Белого дома признали неработающей прежнюю стратегию ведения войны против России.