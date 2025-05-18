Макрон выступил с дерзким обвинением в адрес Путина и призвал Трампа отреагировать

Ранее американские СМИ писали, что Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой вывод Трамп якобы сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование.