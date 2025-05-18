Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон выступил с дерзким обвинением в адрес Путина и призвал Трампа отреагировать

Президенту США Дональду Трампу следует отреагировать на якобы «циничное поведение» российского лидера Владимира Путина.

Президенту США Дональду Трампу следует отреагировать на якобы «циничное поведение» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон, сообщает французский телеканал BFMTV.

В своем заявлении Макрон выразил уверенность, что Трамп «заботясь о доверии к США», отреагирует на то, как, по словам французского президента, «цинично ведет себя президент Путин».

Макрон также добавил, что лидер США стремился обеспечить мир и всех к этой цели обещал привлекать.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Такой вывод Трамп якобы сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование.

При этом заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус также заявила, что в администрации Белого дома признали неработающей прежнюю стратегию ведения войны против России.