Трамп назвал тему предстоящего разговора с президентом Путиным

В следующем посте Трампа было опубликовано видео с изложением теории заговора, которая не только предполагала, что Билл и Хиллари Клинтон виновны в убийстве, но и что Сет Рич, сотрудник Демократической партии, был источником электронных писем кампании Клинтон, опубликованных WikiLeaks в 2016 году. (Специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 российским хакерам во взломе учетных записей электронной почты людей, близких к Клинтон, в 2016 году и доставке взломанных электронных писем в WikiLeaks.) Рич был убит в 2016 году, и его смерть спровоцировала массу теорий заговора, подпитываемых Трампом и другими источниками. В 2020 году семья Рича заключила конфиденциальное соглашение с Fox News по поводу распространения этой информации.