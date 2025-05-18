Трамп назвал тему предстоящего разговора с президентом Путиным

Дональд Трамп заявил, что он поговорит и с президентом России Владимиром Путиным, и с киевским деятелем Владимиром Зеленским, чтобы попытаться остановить то, что он назвал «кровавой бойней» на Украине, на фоне шквала новых сообщений в социальных сетях, которые включали теории заговора и требование к американским ритейлерам не повышать цены для покупателей из-за введенных им тарифов.
Трамп в субботу в своем аккаунте в социальной сети Truth написал, что поговорит с российским президентом Путиным в понедельник утром. В качестве тем обсуждения глава Белого дома обозначил прекращение военных действий на Украине и торговлю.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил ранее, что ведется подготовка к телефонному разговору между президентами США и России, пишет The Guardian.
За телефонным разговором Трампа с президентом России последует отдельный разговор с представителем Украины Зеленским и лидерами НАТО в рамках усилий США по прекращению конфликта. «НАДЕЮСЬ, ЭТО БУДЕТ ПРОДУКТИВНЫЙ ДЕНЬ, БУДЕТ ДОСТИГНУТО ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ», — написал Трамп.
Россия и Украина только что завершили в Стамбуле в переговоры, напоминает The Guardian. Неясно, какого рода прогрессу в мирном процессе сможет способствовать Трамп, если таковой вообще будет, продолжает издание. Президент США резко критиковал Украину, заморозил военную помощь и вступил в знаменитый спор с киевским гастролером Зеленским в Белом доме на глазах у средств массовой информации, прежде чем, казалось, смягчился после разговора с глазу на глаз на похоронах папы Франциска в Ватикане.
Однако гнев Трампа на Зеленского, похоже, не утихает, поскольку в пятницу президент заявил Fox News, что он расстроен тем, что Украина сделала с помощью, предоставленной ей Соединенными Штатами. «Что меня беспокоило, так это то, что мне было невыносимо видеть, как он был, знаете, извините, взбешен», — сказал он.
«Я думаю, что он величайший продавец в мире. Намного лучше меня», — сказал Трамп об украинском деятеле. — Куда идут все эти деньги?".
Марко Рубио, госсекретарь США, сообщил в социальных сетях, что он разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и сказал ему, что «смерть и разрушения должны прекратиться». Рубио добавил в соцсетях, что США «представили эффективный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность».
В отдельном посте в социальной сети Truth в субботу Трамп пожаловался на последствия введенных им тарифов после того, как Walmart, в числе других ритейлеров, предупредил, что в ответ ему придется повысить цены для американцев.
«Walmart должен прекратить попытки обвинять тарифы в качестве причины повышения цен по всей сети», — написал Трамп, добавив, что компания должна «“СМИРИТЬСЯ С ТАРИФАМИ” и ничего не взимать с уважаемых клиентов. Я буду наблюдать, и ваши клиенты тоже будут следить!!!».
В следующем посте Трампа было опубликовано видео с изложением теории заговора, которая не только предполагала, что Билл и Хиллари Клинтон виновны в убийстве, но и что Сет Рич, сотрудник Демократической партии, был источником электронных писем кампании Клинтон, опубликованных WikiLeaks в 2016 году. (Специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 российским хакерам во взломе учетных записей электронной почты людей, близких к Клинтон, в 2016 году и доставке взломанных электронных писем в WikiLeaks.) Рич был убит в 2016 году, и его смерть спровоцировала массу теорий заговора, подпитываемых Трампом и другими источниками. В 2020 году семья Рича заключила конфиденциальное соглашение с Fox News по поводу распространения этой информации.