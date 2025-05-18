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Депутат Рады Дубинский: Киев начнет следующие переговоры в худшей позиции

Парламентарий указал на «ползущую потерю» Украиной территорий и людей.

Источник: Аргументы и факты

Украина окажется в более худшей позиции на следующих переговорах с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Следующий раунд переговоров Киев начнет в худшей позиции, за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Владимиру Зеленскому «нужен новый рецепт срыва переговоров».

Ранее Дубинский заявил, что глава киевского режима во время визита в Турцию получил две публичные оплеухи — в виде снятия санкций с казахстанской нефтяной компании «Тенгизшевройл» и отказа от приглашения на саммит НАТО.