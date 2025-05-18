Депутат Рады Дубинский: Киев начнет следующие переговоры в худшей позиции

«Следующий раунд переговоров Киев начнет в худшей позиции, за счет ползущей потери территорий и людей и ухудшающейся конъюнктуры. При этом каждый раунд по положению на земле будет хуже предыдущего», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.