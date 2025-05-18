В Румынии начался второй тур повторных выборов президента

Эти президентские выборы — повторные. Они проводятся вместо планового голосования, которое было прервано в конце прошлого года Конституционным судом (КС) после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года больше всего голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, зафиксированных хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства.