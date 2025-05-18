Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем Самарского знамени

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям в День Самарского знамени — памятную дату, которая имеет особое значение для региона и всей страны.
— Самарское знамя стало символом ратной доблести российских воинов в русско-турецкой войне. Оно и сегодня напоминает нам о подвигах предков, о необходимости сохранять историческую правду, воспитывать у молодежи любовь к Отечеству, гордость за страну и родной край, — отметил глава региона.
По словам губернатора, значение Самарского знамени особенно велико в наши дни — для укрепления боевого духа военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Стяг с честью несут бойцы одного из воинских соединений на героической земле Донбасса. Копия Самарского знамени передана в город-побратим Снежное в ДНР.
— Дорогие друзья! Благодарю всех, кто в это непростое время самоотверженно сражается с врагом, помогает фронту, занимается патриотическим воспитанием молодежи. В решении этих задач нас поддерживает такой немеркнущий символ, как Самарское знамя. Оно придает сил, вдохновляет на добрые дела и помогает приближать победу, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.