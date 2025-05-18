Губернатор Самарской области поздравил жителей с Днем Самарского знамени

— Дорогие друзья! Благодарю всех, кто в это непростое время самоотверженно сражается с врагом, помогает фронту, занимается патриотическим воспитанием молодежи. В решении этих задач нас поддерживает такой немеркнущий символ, как Самарское знамя. Оно придает сил, вдохновляет на добрые дела и помогает приближать победу, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.