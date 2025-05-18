Музыкальный конкурс «Евровидение» является ярким примером деградации Европы, заявил российский политолог Сергей Марков.
Он напомнил, что в этом году на мероприятии, которое проходило в швейцарском городе Базеле, победил австрийский исполнитель Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ.
«На нем победил певец — квир*, то есть извращенец, гендерно неопределённый якобы, Джи Джи, JJ», — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог отметил, что победу указанному исполнителю отдали не зрители, а национальные жюри, формируемые телеканалами из критиков, продюссеров и артистов. Эксперт подчеркнул, что такие группы ранее начали создаваться в рамках конкурса по политическим причинам.
Он пояснил, что зрители пытались голосовать за российских певцов, но организаторы «Евровидения» не хотели этого. Марков уточнил, что за телеканалами, которые формируют жюри, стоят европейские власти, порождающие недемократическую систему.
По словам политолога, народу Европы сейчас сознательно навязывается культ извращений. Он добавил, что именно в этом состоит деградация демократии и культуры, которая наблюдается сейчас в европейских странах.
Напомним, в мае 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая предыдущее «Евровидение», местом проведения которого стал шведский Мальмё, заявила, что мероприятие превзошло «шабаш или ритуальное святотатство». Она добавила, что так проходят похороны Западной Европы.
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