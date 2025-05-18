Российские бойцы уничтожили часть группы «Айдар»*, переброшенной в ДНР

Ранее российские десантники, охраняющие приграничный поселок Тёткино в Курской области, предотвратили попытку штурмовиков украинского нацбатальона «Айдар»* пересечь границу РФ. Штурмовая группа ВСУ пыталась войти на территорию со стороны Рыжеевки. Противник был замечен на подступах, и по нему были нанесены удары с помощью БПЛА и артиллерии.