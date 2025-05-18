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Российские бойцы уничтожили часть группы «Айдар»*, переброшенной в ДНР

Российские войска атаковали позиции батальона «Айдар»* в Донецкой Народной Республике. В результате этого штурмовая группа противника была уничтожена, передаёт ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник: Life.ru

Сообщается, что в населённом пункте Новоукраинка ВС РФ оперативно отработали тремя ФАБами по недавно прибывшему «Айдару»*. В результате ударов было уничтожено 1,5 десятка боевиков, а около 20 получили ранения.

«В населённом пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно “Айдару”*, — отметил источник.

Ранее российские десантники, охраняющие приграничный поселок Тёткино в Курской области, предотвратили попытку штурмовиков украинского нацбатальона «Айдар»* пересечь границу РФ. Штурмовая группа ВСУ пыталась войти на территорию со стороны Рыжеевки. Противник был замечен на подступах, и по нему были нанесены удары с помощью БПЛА и артиллерии.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.