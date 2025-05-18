Буданов заговорил на русском в эфире украинского телеканала

«Ну вы же понима…», — начал Буданов* на русском языке, но затем, прервавшись на полуслове, перешел на украинский. Данный момент произошел в прямом эфире телеканала ТСН. В это время он отвечал на вопрос журналистов о проведении обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, о котором договорились Россия и Украина на недавних переговорах.