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Буданов заговорил на русском в эфире украинского телеканала

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в прямом эфире телеканала ТСН, отвечая на вопрос журналистов, оговорился и чуть не произнес слово на русском языке, однако затем он поправил себя. Соответствующие кадры опубликованы на украинском канале.

Источник: Reuters

«Ну вы же понима…», — начал Буданов* на русском языке, но затем, прервавшись на полуслове, перешел на украинский. Данный момент произошел в прямом эфире телеканала ТСН. В это время он отвечал на вопрос журналистов о проведении обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, о котором договорились Россия и Украина на недавних переговорах.

В последние годы на Украине реализуется жесткая языковая стратегия, ориентированная на сокращение использования русского языка в государственных и общественных сферах. Согласно действующим нормам, представители власти, ведущие теле- и радиопрограмм, а также участники официальных коммуникаций обязаны использовать исключительно украинский язык.

За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и других дисциплинарных санкций. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.