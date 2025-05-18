Буданов заговорил на русском в эфире украинского телеканала

«Ну вы же понима…», — начал Буданов* на русском языке, но затем, прервавшись на полуслове, перешел на украинский. Данный момент произошел в прямом эфире телеканала ТСН. В это время он отвечал на вопрос журналистов о проведении обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, о котором договорились Россия и Украина на недавних переговорах.
В последние годы на Украине реализуется жесткая языковая стратегия, ориентированная на сокращение использования русского языка в государственных и общественных сферах. Согласно действующим нормам, представители власти, ведущие теле- и радиопрограмм, а также участники официальных коммуникаций обязаны использовать исключительно украинский язык.
За несоблюдение установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и других дисциплинарных санкций. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.