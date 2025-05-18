Парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, погибли два человека

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, 17 получили ранения при столкновении парусного судна ВМС Мексики «Куаутемок» с Бруклинским мостом в Нью-Йорке (США). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на New York Post (NYP).
Инцидент произошел утром 18 мая. По данным источника, мачты учебного парусного корабля мексиканских ВМС задели Бруклинский мост и сломались. Как уточнили в мексиканском Министерстве военно-морских сил, после случившегося парусное судно не смогло продолжить поход.
Как пояснили NYP в спасательных службах, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции заявил о 19 пострадавших, но не сообщил о погибших. На борту судна находились 277 человек. -0-