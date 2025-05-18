Парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке, погибли два человека

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, 17 получили ранения при столкновении парусного судна ВМС Мексики «Куаутемок» с Бруклинским мостом в Нью-Йорке (США). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на New York Post (NYP).