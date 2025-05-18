Начавшиеся в Румынии президентские выборы названы самыми важными в Европе

В воскресенье 18 мая начался второй тур выборов в Румынии — самый важный среди проходящих в этот день выборов в Европе. Победа ультраправых в восточноевропейском государстве вполне вероятна в тот же день, когда проходит голосование еще и в Польше и Португалии.