Начавшиеся в Румынии президентские выборы названы самыми важными в Европе

В воскресенье 18 мая начался второй тур выборов в Румынии — самый важный среди проходящих в этот день выборов в Европе. Победа ультраправых в восточноевропейском государстве вполне вероятна в тот же день, когда проходит голосование еще и в Польше и Португалии.
Румыны приступили к голосованию во втором туре президентских выборов, который может радикально изменить стратегический расклад их страны и экономические перспективы, в то время как избиратели в Польше и Португалии также отдают свои голоса на европейских выборах в «супер-воскресенье».
Румынские выборы, самый значимые из трех голосований 18 мая, ставят дерзкого, критикующего ЕС и восхищающегося Трампом популиста против независимого центриста в остром противостоянии, названное аналитиками самым важным в посткоммунистической истории страны.
Джордж Симион, бывший футбольный активист и ультранационалист, который считает свою ультраправую партию AUR «естественным союзником» американского движения Maga, уверенно победил в первом туре 4 мая, набрав 41% голосов, что вдвое больше, чем у мэра Бухареста Никушора Дана.
Недавние опросы общественного мнения показали, что разрыв между двумя кандидатами сокращается: согласно одному из них, соперники идут нос к носу, а в другом вообще опережает Дан, описывающий голосование как битву между «прозападной и антизападной Румынией».
«Эти выборы касаются не только президента Румынии, но и всего ее руководства», — комментирует Зигфрид Мурешан, румынский депутат Европарламента от либералов. Симион «ослабит единство Европы, подорвет поддержку Украины и принесет пользу только Владимиру Путину», — добавил румын.
В Польше за пост следующего главы государства в первом туре президентских выборов борются 13 кандидатов, среди которых лидирует центристский мэр Варшавы Рафал Тшасковский, высокопоставленный член Гражданской коалиции премьер-министра Дональда Туска.
Опросы общественного мнения предсказывают, что Тшасковский и историк Кароль Навроцкий, который формально является независимым, но был поддержан бывшим националистическо-консервативным правительством «Право и справедливость» (PiS), пройдут во второй тур, который состоится 1 июня.
Победа центристов повысила бы способность Туска продвигать свою реформистскую программу, которой мешало право польских президентов накладывать вето на законы, принимаемые парламентом. Уходящий президент Анджей Дуда является союзником PiS.
Португалия, тем временем, приблизилась к третьим за три года досрочным всеобщим выборам после того, как правоцентристский премьер-министр Луис Монтенегро спровоцировал вотум недоверия в парламенте из-за вопросов о предпринимательской деятельности его семьи.
Платформа Демократического альянса Луиса Монтенегро (AD), по прогнозам, финиширует первой, но не получит большинства и может столкнуться с трудностями при формировании правительства, особенно если Социалистическая партия (PS), которая, вероятно, финиширует второй, сохранит свое обещание выступать против его законодательной программы.
Монтенегро пообещал не сотрудничать с ультраправой Chega, лидер которой, бывший эксперт по телевизионному футболу Андре Вентура, был госпитализирован в пятницу после того, как дважды падал в обморок на митингах, но может быть заменен на посту лидера партии кем-то, более совместимым с Chega.
Победа Симиона в первом туре привела к краху правительства Румынии, состоящего из левоцентристских социал-демократов (PSD) и правоцентристских либералов (PNL), и тот, кто победит, назначит следующего премьер-министра и повлияет на формирование новой правящей коалиции.
Это голосование является повторением ноябрьских выборов, в которых победил ультраправый, и как утверждают на Западе, «дружественный Москве» лидер Кэлин Джорджеску, которому было запрещено баллотироваться после того, как голосование было отменено из-за фальшивых обвинений в нарушениях при финансировании избирательной кампании и вмешательстве якобы со стороны России.
Симион пообещал выдвинуть кандидатуру Джорджеску, который находится под официальным следствием по таким обвинениям, как неправильная отчетность о расходах на предвыборную кампанию, незаконное использование цифровых технологий и поддержка фашистских группировок, на пост премьер-министра, если он станет президентом.
Президенты Румынии занимают полуисполнительную должность, отмечает The Guardian, и обладают значительными полномочиями по вопросам внешней политики, национальной безопасности, расходов на оборону и назначения судей. Они также могут распустить парламент, если депутаты отклонят две кандидатуры на пост премьер-министра.
Джордже Симион выступает против дальнейшей помощи Украине и резко критикует руководство ЕС. Хотя он настаивает на том, что хочет, чтобы Румыния осталась в ЕС и НАТО, он мог бы объединиться с Виктором Орбаном из Венгрии и Робертом Фицо из Словакии, на которых косо смотрят европейские либеральные элиты.
«Избрание Симиона ознаменовало бы кардинальные изменения в румынской политике, создав значительные риски для внутренней стабильности, отношений Бухареста и Брюсселя и единства ЕС в отношении Украины», — отмечает Муджтаба Рахман из консалтинговой компании Eurasia Group, занимающейся политическими рисками.
Перспектива победы Симиона напугала рынки и инвесторов, что привело к падению курса румынского лея, а крупнейшие иностранные деловые палаты в Румынии предупредили о «быстром ухудшении» делового климата. Румыния имеет самый высокий в ЕС дефицит бюджета.