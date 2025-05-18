Володин рассказал, какие законы были приняты для поддержки музеев

Как сообщил председатель ГД, для сохранения историко-культурного наследия РФ принято восемь федеральных законов. Так, один из них устанавливает сроки проверки наличия и сохранности музейных предметов и коллекций. Документ также устанавливает принцип неделимости собрания музея.