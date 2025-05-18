Володин рассказал, какие законы были приняты для поддержки музеев

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Международный день музеев рассказал в своем Telegram-канале, какие законы с 2021 года были приняты для поддержки музейного дела.
Как сообщил председатель ГД, для сохранения историко-культурного наследия РФ принято восемь федеральных законов. Так, один из них устанавливает сроки проверки наличия и сохранности музейных предметов и коллекций. Документ также устанавливает принцип неделимости собрания музея.
Также Володин сообщил, что одним из законов установлена возможность использования всех уровней власти для сохранения объектов культурного наследия. Еще одним документом урегулирован порядок аттестации экспертов для проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Помимо этого, был создан общедоступный сервис для удаленной работы с архивными документами и справочно-поисковыми инструментами. Также одним из законов была оптимизирована работа по ведению реестров профильных экспертов.
Кроме того, установлены правила для работы гидов-экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также определены критерии для включения объектов культурного наследия в государственную программу в приоритетном порядке.
Ранее Володин заявил, что закон, который закрепляет за правительством полномочия по регулированию объемов приема на обучение в вузы на платной основе, должен начать действовать уже с 1 сентября.