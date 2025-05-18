Назван смысл первой инаугурационной мессы нового папы Льва Четырнадцатого

Папа Лев XIV проведет инаугурационную мессу на площади Святого Петра в присутствии 250 000 человек. Мировые лидеры посетят папскую мессу в Риме, где первый понтифик из США получит кольцо рыбака и шерстяной плащ — символы папской власти.
Ожидается, что около 250 000 паломников и множество мировых лидеров и членов королевской семьи, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, гастролера с Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Канады Марка Карни и британского принца Эдварда, посетят площадь Святого Петра на инаугурационной мессе папы Льва XIV.
Как пишет The Guardian, эта служба, которая начинается в воскресенье в 10 утра по местному времени, знаменует официальное начало папства первого понтифика из США в истории Римско-католической церкви: 69-летний кардинал Роберт Прево, уроженец Чикаго, был избран преемником покойного папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.
Среди других присутствующих мировых лидеров — президент Израиля Исаак Герцог, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Согласно традиции, на инаугурационную папскую воскресную мессу Лев Четырнадцатый, как ожидается, прибудет на площадь Святого Петра на папамобиле и проведет некоторое время, приветствуя толпу. Затем папа вместе с процессией кардиналов войдет в базилику Святого Петра, где получит два подарка, символизирующих папство.
Первое из них — золотое кольцо-печатка рыбака, названное в честь святого Петра, рыбака, который был первым папой Римским. Кольцо символизирует начало и конец папства, и когда понтифик умирает, оно уничтожается старшим кардиналом. До 1842 года кольцо использовалось для скрепления официальных документов, подписанных папой Римским.
Второй подарок — паллий из овечьей шерсти, который символизирует роль папы как пастыря и который набрасывается ему на плечи перед началом мессы.
Джей Ди Вэнс, который ненадолго встречался с Папой Франциском в Ватикане за день до его смерти, и госсекретарь США Марко Рубио будут представлять США.
До избрания папой римским Прево критиковал администрацию Дональда Трампа в нескольких постах в своем аккаунте в срцсетях, в основном в адрес правительства за его политику в отношении иммиграции.
В феврале он также поделился в соцсети статьей, опубликованной в National Catholic Reporter под названием «Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим», — после комментариев Вэнса, который перешел в католицизм в 2019 году, сделанных в интервью Fox News.
Ватикан не подтвердил и не опроверг достоверность сообщений в социальных сетях. Вэнс и Трамп также вступили в конфликт с папой Франциском по поводу иммиграции. Критика Прево вызвала негативную реакцию со стороны консервативных сторонников Трампа после того, как он стал папой Римским. Активистка Лора Лумер, которая написала в соцсетях: «Он против Трампа, против МАГА, за открытые границы и такой же марксист, как папа Франциск».
Папа римский Лев XIV продолжит активную работу в социальных сетях через официальные папские аккаунты в социальных сетях, сообщил Ватикан на прошлой неделе. В одном из своих первых постов понтифик написал: «Святой Престол готов помочь врагам встретиться, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза и чтобы людям было возвращено достоинство, которого они заслуживают: достоинство мира. От всего сердца я обращаюсь к лидерам стран: давайте встретимся, давайте начнем диалог, давайте проведем переговоры!».