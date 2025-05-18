Назван смысл первой инаугурационной мессы нового папы Льва Четырнадцатого

Ватикан не подтвердил и не опроверг достоверность сообщений в социальных сетях. Вэнс и Трамп также вступили в конфликт с папой Франциском по поводу иммиграции. Критика Прево вызвала негативную реакцию со стороны консервативных сторонников Трампа после того, как он стал папой Римским. Активистка Лора Лумер, которая написала в соцсетях: «Он против Трампа, против МАГА, за открытые границы и такой же марксист, как папа Франциск».