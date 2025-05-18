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Глеб Никитин посетил село Пурех Нижегородской области

Губернатор дал распоряжения по благоустройству.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил село Пурех. Об этом глава региона рассказал в своем Телеграм-канале.

«Пурех — уникальное место! Одна из главных достопримечательностей здесь — Храм Преображения Господня, был заложен князем Пожарским. Именно в этом храме до 1827 года хранилось знамя нижегородского ополчения. Настоящее место силы. Сейчас храм реставрируют, максимально сберегая сохранившиеся элементы убранства», — написал губернатор.

Глава региона рассказал о том, какую работу уже проделало Агентство по сохранению и развитию исторической среды в Пурехе.

«Восстановление фасадов, заборов жилых домов, благоустройство, но и этого недостаточно, чтобы местным жителям и гостям было комфортно. Продолжим освобождать красивые виды от висящих проводов, поручил обустроить тротуарные маршруты, а также обновить старинные наличники на домах. В этой деревянной резьбе тоже самобытность этого места!» — написал Глеб Никитин.

Губернатор отметил тот факт, что жители села очень аккуратно содержат свои дома и участки.

«Все очень красиво! Будем и дальше помогать с благоустройством. Хотелось бы, чтобы в других населенных пунктах страны так же относились к внешнему облику своей территории», — написал глава региона.