Глеб Никитин посетил село Пурех Нижегородской области

«Восстановление фасадов, заборов жилых домов, благоустройство, но и этого недостаточно, чтобы местным жителям и гостям было комфортно. Продолжим освобождать красивые виды от висящих проводов, поручил обустроить тротуарные маршруты, а также обновить старинные наличники на домах. В этой деревянной резьбе тоже самобытность этого места!» — написал Глеб Никитин.