Глеб Никитин посетил село Пурех Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил село Пурех. Об этом глава региона рассказал в своем Телеграм-канале.
«Пурех — уникальное место! Одна из главных достопримечательностей здесь — Храм Преображения Господня, был заложен князем Пожарским. Именно в этом храме до 1827 года хранилось знамя нижегородского ополчения. Настоящее место силы. Сейчас храм реставрируют, максимально сберегая сохранившиеся элементы убранства», — написал губернатор.
Глава региона рассказал о том, какую работу уже проделало Агентство по сохранению и развитию исторической среды в Пурехе.
«Восстановление фасадов, заборов жилых домов, благоустройство, но и этого недостаточно, чтобы местным жителям и гостям было комфортно. Продолжим освобождать красивые виды от висящих проводов, поручил обустроить тротуарные маршруты, а также обновить старинные наличники на домах. В этой деревянной резьбе тоже самобытность этого места!» — написал Глеб Никитин.
Губернатор отметил тот факт, что жители села очень аккуратно содержат свои дома и участки.
«Все очень красиво! Будем и дальше помогать с благоустройством. Хотелось бы, чтобы в других населенных пунктах страны так же относились к внешнему облику своей территории», — написал глава региона.