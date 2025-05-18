Инаугурационная служба Папы Льва XIV состоится на площади Святого Петра в Риме

Во время этого древнейшего обряда понтифику передаются символы папской власти. Обряд начнется внутри главного католического собора — от могилы Святого Петра в его крипте. Планируется, что на службе будут присутствовать более 150 иностранных делегаций, включая более 20 глав государств, около 10 действующих монархов, а также представители церквей. В числе самых многочисленных — делегации из Италии и Перу, где Папа Лев XIV нескольких десятилетий был миссионером в бытность своего пастырского служения, а также из его родины — США.