Инаугурационная служба Папы Льва XIV состоится на площади Святого Петра в Риме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инаугурационная служба, которая станет ознаменованием официального начала понтификата Папы Римского Льва XIV, состоится на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.
Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации.
Сергеенко возглавил делегацию Беларуси на интронизации Папы Римского Льва XIV.
Во время этого древнейшего обряда понтифику передаются символы папской власти. Обряд начнется внутри главного католического собора — от могилы Святого Петра в его крипте. Планируется, что на службе будут присутствовать более 150 иностранных делегаций, включая более 20 глав государств, около 10 действующих монархов, а также представители церквей. В числе самых многочисленных — делегации из Италии и Перу, где Папа Лев XIV нескольких десятилетий был миссионером в бытность своего пастырского служения, а также из его родины — США.
Действо будет транслироваться в прямом эфире. -0-