Телеканал LCI назвал рюкзак и короткую стрижку признаками русского шпиона

Служба военной разведки и безопасности Латвии рассказала, как вычислить русского шпиона. В отчете, который выпустило ведомство, перечисляются признаки агента: военная или спортивная форма, рюкзак, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид. При этом там также сказано, что шпионы могут «адаптироваться к окружающей среде» и «визуально не соответствовать классическому профилю агентов». Рекомендации появились на фоне того, что страны НАТО обновляют инструкции о действиях в условиях войны или бедствий.