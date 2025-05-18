В Воронеже назвали самого богатого ректора университета

В Министерстве образования и науки России предоставили сведения о зарплатах руководителей ведущих университетов Воронежа за 2024 год.
На первом месте оказался ректор Воронежского лесотехнического университета Михаил Драпалюк. Его месячная зарплата исчисляется в 463 532 рубля.
На втором месте — руководитель Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин с месячным окладом 442 088 рублей.
Третий по зарплате — исполняющий обязанности главы Воронежского госуниверситета инженерных технологий Николай Репников. Он зарабатывает в среднем 312 375 рублей.
Любопытно, что зарплата экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, которого сейчас обвиняют в даче взятки в 600 тысяч рублей, оказалась одной из самых маленьких среди руководителей университетов — 178 319 рублей. При этом его заместитель по учебно-методической деятельности Елена Чупандина отчиталась о куда большем заработке — 410 876 рублей.