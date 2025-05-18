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В Воронеже назвали самого богатого ректора университета

Им стал руководитель лестеха Михаил Драпалюк.

Источник: Единая Россия

В Министерстве образования и науки России предоставили сведения о зарплатах руководителей ведущих университетов Воронежа за 2024 год.

На первом месте оказался ректор Воронежского лесотехнического университета Михаил Драпалюк. Его месячная зарплата исчисляется в 463 532 рубля.

На втором месте — руководитель Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин с месячным окладом 442 088 рублей.

Третий по зарплате — исполняющий обязанности главы Воронежского госуниверситета инженерных технологий Николай Репников. Он зарабатывает в среднем 312 375 рублей.

Любопытно, что зарплата экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, которого сейчас обвиняют в даче взятки в 600 тысяч рублей, оказалась одной из самых маленьких среди руководителей университетов — 178 319 рублей. При этом его заместитель по учебно-методической деятельности Елена Чупандина отчиталась о куда большем заработке — 410 876 рублей.