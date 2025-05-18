В Воронеже назвали самого богатого ректора университета

Любопытно, что зарплата экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, которого сейчас обвиняют в даче взятки в 600 тысяч рублей, оказалась одной из самых маленьких среди руководителей университетов — 178 319 рублей. При этом его заместитель по учебно-методической деятельности Елена Чупандина отчиталась о куда большем заработке — 410 876 рублей.