Путин: результатом СВО должен стать долгосрочный мир

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия считает нужным для себя результатом спецоперации на Украине долгосрочный мир, обеспечение своей безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев. Это отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.
Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — указал он.
Глава государства перечислил и «обеспечение интересов наших людей на тех территориях». «Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — пояснил Путин.