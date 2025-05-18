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Путин: результатом СВО должен стать долгосрочный мир

Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия считает нужным для себя результатом спецоперации на Украине долгосрочный мир, обеспечение своей безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев. Это отметил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

Президент заверил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — указал он.

Глава государства перечислил и «обеспечение интересов наших людей на тех территориях». «Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — пояснил Путин.