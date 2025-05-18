Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, — говорится в поздравлении. — Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей».

