Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, — говорится в поздравлении. — Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей».
Глава государства выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.
Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому здоровья, благополучия и Божьей благодати во всех делах. -0-