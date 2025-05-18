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Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, — говорится в поздравлении. — Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей».

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, — говорится в поздравлении. — Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей».

Глава государства выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.

Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому здоровья, благополучия и Божьей благодати во всех делах. -0-