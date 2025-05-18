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Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси в своем поздравлении отметил особое значение, которое приобретает избрание на пост главы Римско-католической церкви в этот непростой период глобальных противоречий.

Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей.

подчеркнул Александр Лукашенко

Он также выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.

Белорусский лидер пожелал Папе Римскому здоровья, благополучия и Божьей благодати во всех делах.

Новый Папа Римский

Новым главой Римско-католической церкви 8 мая конклавом был избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Превост. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США и второй после Папы Франциска — из Нового света.

Интронизация Папы Римского Льва ХIV пройдет в воскресенье, 18 мая.

Накануне в Ватикан для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией Папы Римского Льва XIV, прибыла делегация из Беларуси. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания республики Игорь Сергеенко.