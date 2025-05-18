Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

Президент Беларуси в своем поздравлении отметил особое значение, которое приобретает избрание на пост главы Римско-католической церкви в этот непростой период глобальных противоречий.
Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей.
Он также выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.
Белорусский лидер пожелал Папе Римскому здоровья, благополучия и Божьей благодати во всех делах.
Новый Папа Римский
Новым главой Римско-католической церкви 8 мая конклавом был избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Превост. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США и второй после Папы Франциска — из Нового света.
Интронизация Папы Римского Льва ХIV пройдет в воскресенье, 18 мая.
Накануне в Ватикан для участия в торжественных мероприятиях, связанных с интронизацией Папы Римского Льва XIV, прибыла делегация из Беларуси. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания республики Игорь Сергеенко.