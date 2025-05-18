Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

Новым главой Римско-католической церкви 8 мая конклавом был избран американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Превост. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США и второй после Папы Франциска — из Нового света.