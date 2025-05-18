Лукашенко обратился к папе Римскому Льву XIV, сказав про позицию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 18 мая, обратился к папе Римскому Льву XIV, поздравил его с днем интронизации от себя лично и от имени белорусского народа и сказал о позиции Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства в поздравлении заметил, что избрание на указанный пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение. Александр Лукашенко подчеркнул, что призыв папы Римского к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая выступает всегда за мир, за согласие между народами.
Президент Беларуси обратил внимание, что только совместными усилиями есть возможность достичь общих целей. Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что высокая миссия папы Римского будет способствовать углублению межконфессионального диалога, а также сохранению христианских ценностей.
Напомним, что делегация Беларуси прибыла в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.
Вместе с тем Эйсмонт сказала о возможном посредничестве Беларуси в переговорах о мире: «Мы организуем переговоры между Россией и Украиной так, как их не организует ни одна страна».