Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к папе Римскому Льву XIV, сказав про позицию Беларуси

Лукашенко поздравил папу Римского Льва XIV с днем интронизации.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 18 мая, обратился к папе Римскому Льву XIV, поздравил его с днем интронизации от себя лично и от имени белорусского народа и сказал о позиции Беларуси. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства в поздравлении заметил, что избрание на указанный пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение. Александр Лукашенко подчеркнул, что призыв папы Римского к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая выступает всегда за мир, за согласие между народами.

Президент Беларуси обратил внимание, что только совместными усилиями есть возможность достичь общих целей. Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность, что высокая миссия папы Римского будет способствовать углублению межконфессионального диалога, а также сохранению христианских ценностей.

Напомним, что делегация Беларуси прибыла в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к новому папе Римскому Льву XIV, пригласив его в Беларусь.

Вместе с тем Эйсмонт сказала о возможном посредничестве Беларуси в переговорах о мире: «Мы организуем переговоры между Россией и Украиной так, как их не организует ни одна страна».