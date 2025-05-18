Лукашенко обратился к папе Римскому Льву XIV, сказав про позицию Беларуси

Глава государства в поздравлении заметил, что избрание на указанный пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение. Александр Лукашенко подчеркнул, что призыв папы Римского к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая выступает всегда за мир, за согласие между народами.