Денис Паслер отправил спасателей на борьбу с пожарами в Забайкалье

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер откликнулся на просьбу губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Который сообщил о бушующих в регионе лесных пожарах. На помощь сибирякам отправились 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы, сообщил Паслер в своем telegram-канале.
— Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне. В ближайшее время наши специалисты приступят к опасной и важной работе, — пишет врио губернатора.
Паслер подчеркнул, что полностью доверяет профессионализму уральских десантников. Утром 18 мая пожарные уже прибыли в Читу и начали тушение огня.
По данным минприроды Забайкалья, на утро 18 мая, в регионе действует 26 лесных пожаров. Локализованы пять на площади порядка 83 тысяч гектаров. В тушении заняты более 1,7 тысячи лесных пожарных и свыше 200 единиц техники.