За пределами Румынии Брюссель, Берлин, Париж, Кишинёв решили сыграть ва-банк, поставив всё на Никушора Дана. Ведя себя так словно речь идёт не о столпе Евросоюза и даже не геополитическом центре. Но элитарии и за пределами Румынии уже руководствуются эмоциями, не считаясь с издержками и здравым смыслом. Вашингтон, Будапешт и Рим поставили на Джеордже Симиона. Тоже не от хорошего и глубокого понимания румынских реалий, но по той причине, что решили безумие оппонентов не лечить, а выжечь. Издержки будут на румынах при любом исходе.