Грабли — наше все: Почему из президентских выборов в Румынии власти Молдовы не извлекают урок, повторяя ошибки соседей

Вот и настаёт в Румынии кульминационный день, которого как будто никто не ожидал.
Очередные выборы президента, казалось еще полгода назад, не должны принести сюрприза — кто-то возглавит страну и всё как-то пойдёт худо-бедно дальше.
Но сюрпризов оказалось слишком много, чтобы Румыния могла их переварить и быть здоровой.
Румынская власть решила запихать Румынии в глотку такой неперевариваемый политический кусок, что далее мог быть только кризис и он наступил. Кризис легитимности Системы оказался даже не кризисом доверия людей во власть — во власть в Румынии и без электорального переворота верили с большой натяжкой — но настоящим открытием для людей, что власть прямо настолько боится утратить рычаги и привилегии.
В сущности, с высоты сегодняшнего дня, избрание Кэлина Джеорджеску было куда меньшим из зол, чем возможное избрание Джеордже Симиона. Джеорджеску занял бы пост, не имея парламентского большинства и своей партии и сразу мог превратиться в хромую утку, которую завалило бы парламентское большинство. Симион же не только «отягощён» собственной партией со вторым по размеру представительством в парламенте, но и длительной оппозиционной деятельностью, которая, как известно, скорее множит долги, чем приносит доходы и которая очень и очень стимулирует желание мстить.
Не стоит думать, что избрание Никушора Дана кризис предотвратит. Кризис для Румынии неизбежен. Кризис экономический, кризис политический, кризис легитимности, а может и кризис геополитический, когда принадлежность к ЕС и НАТО будет оборачиваться не ростом устойчивости, но новыми издержками. К слову, элитарный кризис, который способен спровоцировать президент Дан — тоже фактор и повод для раздумий.
Сегодняшняя битва будет отчаянной — элитарии вошли в раж и всё больше руководствуются эмоциями, которые плохой советник и попутчик.
До победы кандидату Симиону не хватает менее 950 тысяч голосов, именно столько он недобрал в первом туре. Его контркандидату Дану — 2,8 миллиона.
В обоих случаях это не невероятное упражнение добрать голосов, хотя мэру Бухареста, безусловно, сложнее и даже если за него проголосуют все, кто поддержал занявшего третье место Крина Антонеску, то придётся отыскать еще миллион голосов сверху.
Админресурс, вероятно, может и тут совершить чудо, хоть и с большим перенапряжением, но чуда не будет. Будет кризис.
За пределами Румынии Брюссель, Берлин, Париж, Кишинёв решили сыграть ва-банк, поставив всё на Никушора Дана. Ведя себя так словно речь идёт не о столпе Евросоюза и даже не геополитическом центре. Но элитарии и за пределами Румынии уже руководствуются эмоциями, не считаясь с издержками и здравым смыслом. Вашингтон, Будапешт и Рим поставили на Джеордже Симиона. Тоже не от хорошего и глубокого понимания румынских реалий, но по той причине, что решили безумие оппонентов не лечить, а выжечь. Издержки будут на румынах при любом исходе.
Нас всех ждёт увлекательный политический эксперимент. И если так рассуждать, то к востоку от Кишинёва уже несколько лет разворачивается большой военно-геополитический эксперимент, а теперь к нему добавится с запада другой, масштабами меньше, но не менее драматичный.
Удивительно лишь одно — ни из одного из экспериментов Кишинэу, режим Майи Санду, не в состоянии извлечь урок и сделать правильные выводы, чтобы не повторить чужих ошибок.
Наблюдаем, будет интересно, хоть и немного боязно.
Источник: Телеграм-канал «Гений Карпат».