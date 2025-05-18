Путин заявил, что результатом конфликта в Украине должен стать долгосрочный мир

При этом глава РФ заявил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — указал он.

