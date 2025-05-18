Путин заявил, что результатом конфликта в Украине должен стать долгосрочный мир

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия считает нужным для себя результатом спецоперации в Украине долгосрочный мир, обеспечение своей безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев. Такой акцент поставил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
При этом глава РФ заявил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. «Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства», — указал он.
Вместе с тем Путин обозначил как обязательный пункт и «обеспечение интересов наших людей на тех территориях». «Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — заявил он. -0-