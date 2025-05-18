Инаугурационная служба Папы Льва XIV началась в Ватикане

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инаугурационная служба, знаменующая официальное начало понтификата Папы Римского Льва XIV, началась на площади Святого Петра в Ватикане. Во время древнейшего обряда понтифику передадут символы папской власти — кольцо рыбака и паллий, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации.
Перед началом церемонии Папа Римский Лев XIV объехал на белом открытом автомобиле площадь Святого Петра, поприветствовав многотысячную толпу верующих, отмечает РИА Новости.
Сама церемония проходит в соборе Святого Петра. На торжественные мероприятия, по данным Ватикана, должны прибыть делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.
Белорусскую делегацию по поручению Президента Республики Беларусь возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Как сообщает ТАСС, наиболее многочисленные делегации — из Италии, Перу, где Папа Лев XIV в бытность своего пастырского служения был миссионером на протяжении нескольких десятилетий, а также США, откуда он родом. -0-