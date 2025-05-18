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Рустам Минниханов на «Изге Болгар жыены» отметил единство религий Татарстана

Глава пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Телеграм-канале сообщила, что в торжественном мероприятии «Изге Болгар җыены» принимают участие 25 тысяч человек.

Источник: ИА Татар-информ

«Изге Болгар җыены» проходит ежегодно и собирает тысячи верующих и гостей со всей страны.

В опубликованном в Телеграм-канале видео Рустам Минниханов отметил, что приверженцы разных религий Татарстана всегда поддерживают друг друга. «Вы — в наши праздники, мы — в ваши праздники. Для многих это — удивление, а для нас — нормальный образ жизни», — добавил Минниханов.

Ранее «Татар-информ» писал, что в Болгаре стартовало ежегодное торжественное празднование «Изге Болгар жыены», посвященное принятию ислама как государственной религии Волжской Булгарии. У малого минарета прозвучала молитва покаяния «Тауба», собравшая тысячи мусульман со всей России.