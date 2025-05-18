Рустам Минниханов на «Изге Болгар жыены» отметил единство религий Татарстана

В опубликованном в Телеграм-канале видео Рустам Минниханов отметил, что приверженцы разных религий Татарстана всегда поддерживают друг друга. «Вы — в наши праздники, мы — в ваши праздники. Для многих это — удивление, а для нас — нормальный образ жизни», — добавил Минниханов.