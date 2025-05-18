Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин.
«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.
Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.