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Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин

Путин: Россия с уважением относится к национальным интересам США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам США и исходит из того, что и к ее национальным интересам будут относиться так же, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.

Об этом президент заявил в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист России 1 Павел Зарубин в воскресенье.