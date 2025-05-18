Россия уважает национальные интересы США, заявил Путин

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин в ответ на вопрос, просматриваются ли точки соприкосновения с США.