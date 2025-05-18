Взрыв авто в Калифорнии спецслужбы считают терактом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США квалифицировало как теракт взрыв автомобиля возле клиники репродуктивной медицины в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния), сообщает ТАСС.
Напомним, в субботу 17 мая рядом с медцентром взорвался автомобиль. При ЧП погиб один человек. Как сообщалось, еще не менее четырех человек пострадали.
Помощник руководителя отделения ФБР в Лос-Анджелесе Акил Дэвис на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал СBS News, назвал это террористическим актом. «В ходе расследования мы выясним, был ли это международный или внутренний терроризм», — обозначил он, отметив, что, по версии ФБР, целью теракта было медучреждение. Данные подозреваемого не разглашаются.
Также министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что «применение насилия в отношении клиники по лечению бесплодия непростительно».-0-