Politico: в Румынии готовили госпереворот после отмены победы Джорджеску

Потру задержали на следующий день поздно вечером — в тот момент он направлялся в Бухарест вместе с колонной из пяти автомобилей. В них, как пишет Politico, были вооруженные люди. Прокуратура считает, что ~они направлялись в столицу Румынии, чтобы спровоцировать беспорядки в знак протеста против решения Конституционного суда~.