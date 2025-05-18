Более 7 тыс. аргентинцев эвакуировали из-за наводнения

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. человек эвакуированы в пригородах Буэнос-Айреса и некоторых городах одноименной провинции из-за наводнения. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на издание La Nacion.
Наводнение вызвано сильными дождями, которые продолжаются в Буэнос-Айресе и его пригородах с пятницы. За это время выпало более 400 мм осадков.
По данным источников, три человека числятся пропавшими без вести. Часть эвакуированных покинула зону бедствия самостоятельно.
Также в правительстве провинции предупредили население о том, что в пострадавших районах сохраняется красный уровень угрозы из-за ожидаемых ураганных ветров, осадков и грозы.
Это уже не первый в текущем году разгул стихии. В марте из-за наводнения в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес) погибли 18 человек. Меньше чем за сутки тогда выпало около 300 мм осадков. -0-