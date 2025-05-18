Более 60 нарушений «дня тишины» зафиксировали перед выборами в Польше

В большинстве случаев нарушения относились к агитации на просторах интернета. По заявлению председателя польского избиркома Сильвестера Марчиняка на пресс-конференции, транслировавшейся в соцсетях комиссии, «в ходе избирательной тишины, то есть от вчерашнего дня до полуночи произошло три преступления, зафиксировано 63 случая административных правонарушений и 56 (нарушений. — Прим. БЕЛТА) Избирательного кодекса».