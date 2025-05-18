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Более 60 нарушений «дня тишины» зафиксировали перед выборами в Польше

Пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак предоставила агентству PAP обновленные сведения о нарушениях «дня тишины». По ее данным, с начала избирательной тишины до шести часов утра воскресенья зафиксировано 122 случая нарушений.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная избирательная комиссия Польши зафиксировала более 60 нарушений «дня тишины» перед выборами президента, сообщает ТАСС.

В большинстве случаев нарушения относились к агитации на просторах интернета. По заявлению председателя польского избиркома Сильвестера Марчиняка на пресс-конференции, транслировавшейся в соцсетях комиссии, «в ходе избирательной тишины, то есть от вчерашнего дня до полуночи произошло три преступления, зафиксировано 63 случая административных правонарушений и 56 (нарушений. — Прим. БЕЛТА) Избирательного кодекса».

Пресс-секретарь Главной комендатуры польской полиции Катажина Новак предоставила агентству PAP обновленные сведения о нарушениях «дня тишины». По ее данным, с начала избирательной тишины до шести часов утра воскресенья зафиксировано 122 случая нарушений.

«День тишины», когда запрещена предвыборная агитация, продолжается до окончания голосования.

Голосование на президентских выборах в Польше стартовало сегодня. Граждане выберут одного из 13 кандидатов на пост главы государства. -0-