СМИ: в секторе Газа обнаружили тело лидера ХАМАС

Телеканал подчеркнул, что его источники подтвердили факт обнаружения в указанном месте тела Мухаммеда Синвара и десяти его помощников. По предварительной информации, глава палестинского движения был убит несколько дней назад в результате израильских ударов. В числе погибших — и один из командиров движения, глава бригады ХАМАС в Рафахе Мухаммед Шабане.