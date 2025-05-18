Беглов поздравил петербуржцев с Днём основания Кронштадта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 322-й годовщиной создания Балтийского флота и 321-летием основания Кронштадта. В своём обращении он отметил, что созданные Петром Первым во время Северной войны флот и город-крепость уже более трёх веков надёжно защищают рубежи России.