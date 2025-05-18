Глава Кубани поздравил ветерана из Ейска со 100-летним юбилеем

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Ейска со 100-леьтним юбилеем. Борис Владимирович Гришин приписал себе год и в 1943 году отправился на фронт. был в танковой бригаде, служил стрелком-автоматчикам на Дальнем Востоке.
«За мужество и отвагу награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями “За боевые заслуги”, — рассказал глава Кубани в своих соцсетях.
После победы Борис Владимирович связал свой жизненный путь с армией. Губернатор пожелал ветерану здоровья и благополучия.