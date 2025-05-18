Глава Кубани поздравил ветерана из Ейска со 100-летним юбилеем

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Ейска со 100-леьтним юбилеем. Борис Владимирович Гришин приписал себе год и в 1943 году отправился на фронт. был в танковой бригаде, служил стрелком-автоматчикам на Дальнем Востоке.