В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.
«Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших», — отметили в избиркоме.
В первом туре явка избирателей к 12:00 составила 16,75%.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Избирательные участки закроются в 21.00.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.