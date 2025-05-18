В аэропорту Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров: погибла гражданка Казахстана

По данным официального представителя, ЧП произошло, когда пассажиры ожидали посадку на рейс. На людей упал рекламный щит. Гражданка Казахстана получила несовместимые с жизнью травмы. «Еще две наши соотечественницы получили легкие травмы», — сообщил Айбек Смадияров.

