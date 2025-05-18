«Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV — ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», — говорится в сообщении.
Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.