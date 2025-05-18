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Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Глава Минкультуры России Ольга Любимова, ранее по поручению президента Российской Федерации возглавлявшая российскую делегацию на похоронах папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии (интронизации Льва XIV — ред.) по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», — говорится в сообщении.