Путин назвал устранение причин кризиса на Украине нужным результатом СВО

У России достаточно сил и средств, чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом, заявил президент Владимир Путин. По его словам, этот результат — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности России. В то же время в Институте изучения войны считают, что Москва ставит целью «полную капитуляцию» Украины и намерена добиваться ее. Что говорят о целях СВО в России и на Западе — в материале «Газеты.Ru».