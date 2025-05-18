Взрыв произошел на военной базе в Сомали: погибли минимум 11 человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли в результате взрыва у пункта отбора на военную службу в Могадишо, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SMS Somali TV.
По информации вещательной корпорации, ЧП случилось во время набора новобранцев в национальную армию.
На радиостанции Dalsan озвучена версия об атаке террориста-смертника, который находился среди новобранцев. Также со ссылкой на очевидцев было указано, что как минимум две моторизованные рикши направились с ранеными в больницы до приезда на место служб экстренной помощи.
«Судя по всему, атака была преднамеренно направлена на срыв приема в армию. Дамааньо является известным центром подготовки новых солдат в национальную армию, что делает его символической и стратегической целью для повстанческих группировок, которые долгое время выступали против восстановления национальных органов безопасности Сомали», — подчеркнули на радиостанции.
От сомалийских властей по поводу инцидента официальных комментариев не было. В районе происшествия местность оцеплена, силы безопасности Сомали проводят расследование, чтобы определить, как террорист-смертник смог проникнуть на охраняемую территорию.
Похожее ЧП произошло на военной базе Дамааньо в 2023 году, когда атака террориста-смертника стала причиной гибели десятков человек. -0-