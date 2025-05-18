Папа Римский Лев XIV вступил в должность

Служба проходила на латинском языке. Как сообщает ТАСС, в проповеди Лев XIV призвал к единению церкви, что, по его словам, является основой для мирного сосуществования. «В наше время мы все еще видим слишком много раздора, слишком много ран, причиненных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед другими, экономической парадигмой, эксплуатирующей ресурсы Земли и отбрасывающей на обочину самых бедных», — сказал понтифик. Он напомнил о миссионерском духе, который «должен воодушевлять, не замыкая нас в нашей малой группе, чтобы не чувствовать себя выше мира». «Мы призваны передавать Божью любовь каждому, чтобы она могла объединять, не отменяя различий, но обогащая личную историю и культуру каждого человека, социальные и религиозные корни каждого народа», — добавил он.