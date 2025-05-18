Папа Римский Лев XIV вступил в должность

118 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Лев XIV получил символы папской власти — перстень рыбака и паллий, что означает официальное начало понтификата 267-го Папы Римского. Трансляцию Богослужения вел Vatican News, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации.
Паллий — это элемент литургического облачения Папы, сделанный из шерсти ягнят. Он символизирует Доброго пастыря, поднимающего на свои плечи заблудившуюся овцу, а также напоминает о троекратном ответе апостола Петра на вопрошание воскресшего Господа, после которого Он велел Петру пасти Его овец.
Перстень рыбака — символ папской власти. На нем изображена Лодка Святого Петра и имя Папы. Название этого атрибута напоминает о том, что апостол Петр был рыбаком, ставшим ловцом людей. В древности кольцо также использовалось в качестве печати для папских документов.
Инаугурационная служба, знаменующая официальное начало понтификата Папы Римского Льва XIV, проходила на площади Святого Петра в Ватикане. Там собрались многочисленные верующие, а также более 150 делегаций иностранных государств, представители монарших домов и религиозных конфессий. В частности, помимо христианских конфессий были представлены мусульмане, иудеи, индуисты, буддисты, уточнили в службе печати Святого Престола. По ее данным, на площади собрались до 150 тыс. человек.
Служба проходила на латинском языке. Как сообщает ТАСС, в проповеди Лев XIV призвал к единению церкви, что, по его словам, является основой для мирного сосуществования. «В наше время мы все еще видим слишком много раздора, слишком много ран, причиненных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед другими, экономической парадигмой, эксплуатирующей ресурсы Земли и отбрасывающей на обочину самых бедных», — сказал понтифик. Он напомнил о миссионерском духе, который «должен воодушевлять, не замыкая нас в нашей малой группе, чтобы не чувствовать себя выше мира». «Мы призваны передавать Божью любовь каждому, чтобы она могла объединять, не отменяя различий, но обогащая личную историю и культуру каждого человека, социальные и религиозные корни каждого народа», — добавил он.
Лев XIV сказал, что он был избран «без какой-либо особой заслуги», и испытывает «смирение», чувствуя себя «братом, который служит вере и радости» других. Он также прямо или косвенно процитировал своих предшественников — Франциска, Бенедикта XVI и Льва XIII, в честь которого выбрал свое папское имя, а также Святого Августина, к ордену которого относится. Он продемонстрировал склонность к традиции мессы на латыни и песнопениям, распевая лично определенные части богослужения. -0-
Фото Палаты представителей, скриншоты видео.